Форвард Арсенала Александр Ляказетт вже може записати собі в актив матч 1-го туру проти Фулхема.

Француз відкрив рахунок у поєдинку проти "коттеджерів", ставши автором першого гола в АПЛ 2020/21, повідомляє офіційний твіттер чемпіонату.

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Таким чином, Ляказетт став першим гравцем, який зумів стати автором двох перших голів у сезоні АПЛ – раніше форвард відкривав лік забитим м'ячам у сезоні 2017/18.

До слова, француз провів 30 поєдинків у минулому сезоні у складі Арсенала в АПЛ, записавши до свого активу 10 голів та 6 асистів.

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