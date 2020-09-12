Фулхем – Арсенал: Ляказетт встановив унікальне досягнення у матчі-відкритті АПЛ
16:05 - Читать на русском
Форвард Арсенала Александр Ляказетт вже може записати собі в актив матч 1-го туру проти Фулхема.
Габріел 49’
49’ Габріел
Француз відкрив рахунок у поєдинку проти "коттеджерів", ставши автором першого гола в АПЛ 2020/21, повідомляє офіційний твіттер чемпіонату.
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Таким чином, Ляказетт став першим гравцем, який зумів стати автором двох перших голів у сезоні АПЛ – раніше форвард відкривав лік забитим м'ячам у сезоні 2017/18.
До слова, француз провів 30 поєдинків у минулому сезоні у складі Арсенала в АПЛ, записавши до свого активу 10 голів та 6 асистів.
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