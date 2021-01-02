Мохамед Салах є однією з головних трансферних цілей Реала, повідомляє журналіст Анжело Манджанте у Twitter.

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Мадридці хочуть оформити перехід єгипетського форварда Ліверпуля влітку. Портал transfermarkt оцінює Мохамеда у 125 млн євро. Його чинний контракт з мерсисайдцями розрахований літа 2023 року.

У нинішньому сезоні чемпіонату Англії Салах провів 15 матчів, в яких відзначився 13-ма голами та трьома асистами.

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