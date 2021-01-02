Мохамед Салах является одной из главных трансферных целей Реала, сообщает журналист Анжело Манджанте в Twitter.

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Мадридцы хотят оформить переход египетского форварда Ливерпуля летом. Портал transfermarkt оценивает Мохаммеда в 125 млн евро. Его действующий контракт с мерсисайдцами рассчитан лета 2023 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии Салах провел 15 матчей, в которых отметился 13-ю голами и тремя ассистами.

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