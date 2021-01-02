Мессі завдав "болю" московському Спартаку – курйоз дня
Форвард Барселони Ліонель Мессі був дуже категоричним з росіянами.
Спартак у Twiter опублікував скрішот не надто тривалого діалогу з Ліонелем Мессі. З акаунта московського клубу було лише повідомлення "Привіт, Лео!", на що аргентинець відповів лаконічно "Ні".
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Прес-служба російського клубу назвала таке спілкування словом "біль".
Нагадаємо, аргентинець непереконливо говорить про своє майбутнє в Барселоні і, за чутками, вже влітку змінить клуб. Лео хотів покинути каталонський гранд після завершення минулого сезону, але тодішнє керівництво Барси відмовилось відпускати 33-річного аргентинця.
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