Форвард Барселони Ліонель Мессі був дуже категоричним з росіянами.

Спартак у Twiter опублікував скрішот не надто тривалого діалогу з Ліонелем Мессі. З акаунта московського клубу було лише повідомлення "Привіт, Лео!", на що аргентинець відповів лаконічно "Ні".

Мессі фірмовим голом відзначив повернення до тренувань

Прес-служба російського клубу назвала таке спілкування словом "біль".

Нагадаємо, аргентинець непереконливо говорить про своє майбутнє в Барселоні і, за чутками, вже влітку змінить клуб. Лео хотів покинути каталонський гранд після завершення минулого сезону, але тодішнє керівництво Барси відмовилось відпускати 33-річного аргентинця.

Мессі, Рамос та низка інших зірок офіційно отримали можливість вести перемовини з іншими клубами