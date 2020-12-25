Ліонель Мессі (Барселона)

Вік – 33

Трансферна вартість – 100 млн євро

Сага Мессі відверто набридає, але терпіти залишилось недовго, щонайменше до кінця січня, поки Барса не обере нового президента. Лео начебто досі схиляється до відходу. Ситуацію може змінити повернення Лапорти, фаворита електоральних перегонів, який перебуває у тісних стосунках з батьком аргентинської зірки. ПСЖ з Манчестер Сіті пильно моніторять ситуацію. На боці парижан – Неймар з катарськими нафтодоларами, Пеп – головний козир "містян".

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Серхіо Рамос (Реал)

Вік – 34

Трансферна вартість – 14 млн євро

Харизматичний капітан Мадрида і геніальний виконавець "одинадцятиметрових" не може домовитись з Пересом щодо продовження контракту. Ситуація до біса проста й заплутана водночас: президент хоче рухатись "step by step" (+1 рік), а Рамос вимагає довготривалої угоди. Фінансові апетити іспанця гальмують переговорний процес не менше (12 мільйонів євро). Словом, жива легенда "бланкос" ризикує повторити долю Роналду, який ображено тікав на Апенніни. Флорентіно не має співчуття до власних лідерів...

Лука Модріч (Реал)

Вік – 35

Трансферна вартість – 10 млн євро

Майбутнє Рамоса – не єдина проблема на Бернабеу. Модріч, який набрав фантастичну форму, також має право домовлятись з іншими клубами. Зізу не хоче відпускати одного зі своїх лідерів, натомість Перес апелює віком хорвата, мовляв потрібно давати дорогу молоді. Статус хорвата у структурі французького коуча підтверджується цифрами. Найкращий гравець 2018-го – третій за кількістю хвилин у сезоні 2020/21. Клуби МЛС вишикувались у довжелезну чергу, проте досвідчений хорват хотів би ще трішки пограти в Європі. Разом з Мессі – це 7 "Золотих м'ячів" на ринку вліьних агентів.

Златан Ібрагімовіч (Мілан)

Вік – 39

Трансферна вартість – 3,5 млн євро

Головний архітектор міланського дива, схоже, не збирається вішати бутси на цвяха. Менталітетом Ібри варто захоплюватися: "Якщо втримаю нинішній рівень, то скажу Паоло Мальдіні: "Не даси новий контракт – на поле більше не вийду". Він буквально розриває Серію А, відзначившись 10-ма м'ячами у 6-ти поєдинках. Вау! Можливо, історичне чемпіонство "россонері" змусить його нарешті зав'язати з футболом? Камон, ми ж говоримо про доброго навіженого, який не визнає жодних прогнозів... "Ібра-кадабра" спокійно може побігати ще 1-2 сезони, і не лише за Мілан.

Серхіо Агуеро (Ман Сіті)

Вік – 32

Трансферна вартість – 35 млн євро

"Кун" проводить уже 10-й сезон в таборі манчестерського гранда. Після відходу Сілви, Туре і Компані аргентинець залишається єдиною зіркою того переможного проекту, що кілька разів підкорював АПЛ. Агуеро неодноразово зізнавався у любові до рідного Індепендьєнте, розповідав про неминуче завершення кар'єра саме на батьківщині, утім інтерес серйозних європейських клубів може відтермінувати довгоочікуваний камбек. Міланський Інтер – один з головних претендентів на іменитого бомбардира, який наразі мало грає через важку травму (7 матчів з 2-ма голами у сезоні 2020/21).

Девід Алаба (Баварія)

Вік – 28

Трансферна вартість – 65 млн євро

Відносно молодий латераль, який без проблем перекваліфікувався у центрбека, твердо вирішив покинути найкращу команду Європи. Алабу засипають цікавими пропозиціями від топ-клубів, проте Мадрид, подейкують, серйозно вирвався вперед. Переїзду на Бернабеу сприяють, зокрема, теплі стосунки між Флорентіно й агентом найкращого гравця Австрії-2020 Піні Захаві. Звісно, що Челсі, Барса і ПСЖ не збираються складати зброю попри явний фаворитизм "бланкос". Розв'язка не за горами.

Анхель Ді Марія (ПСЖ)

Вік – 32

Трансферна вартість – 32 млн євро

Черговий гравець світового класу планує змінити прописку влітку 2021-го. "Фідео" не загубився в компанії Мбаппе та Неймара, ба більше, нерідко самотужки тягнув Париж, коли обоє лікувались. Однак настав час для прощання, запевняють французькі медіа. Спортдир ПСЖ – Леонардо – не бачить аргентинця частиною майбутнього проекту. Подейкують, що Ді Марія повинен звільнити місце для Крістіана Еріксена, якого запрошує сам Маурісіо Почеттіно – без п'яти хвилин новий керманич парижан. Мілан і Ювентус вже контактували з представниками Анхеліто.

Мемфіс Депай (Ліон)

Вік – 26

Трансферна вартість – 45 млн євро

Провалений хунтою Бартомеу трансфер отримає другий шанс ще цієї зими. Депай кілька місяців сидить на валізах, очікуючи завершення виборчого процесу в каталонському клубі. Ліон готовий зробити для "блаугранас" суттєву знижку – з 15 до 5 мільйонів євро. Талановитий форвард залишається основною петицією Рональда Кумана, який добре знає можливості Депая по спільній роботі в "Ораньє". ПСЖ також цікавився ситуацією зірки Ліги 1, однак президент "ткачів" Жан-Мішель Ола не хотів би підсилювати прямого конкурента.

Джанлуїджі Доннарумма

Вік – 21

Трансферна вартість – 60 млн євро

Один з найталановитіших випускників академії Мілана за останню декаду – все ще молодий і страшенно перспективний. Дивовижно, але незабаром йому виповниться лишень 22. Доннарумма розпочав настільки рано, що виглядає ветераном у нинішньому складі "россонері". За п'ять років з основою Джіджі пережив злети і падіння, погрожував відходом, сварився з клубом й гарячими тіфозі. Зрештою він залишився, аби нарешті поборотись за Скудетто! Перемовини щодо нової угоди обіцяють бути складними – одіозний Райола вимагає для свого клієнта 10 мільйонів євро у рік. Відтак, мадридська преса розповідає про черговий шанс для Флорентіно Переса, який намагався переманити молодого кіпера кілька років тому.

Джорджініо Вейналдум

Вік – 30

Трансферна вартість – 40 млн євро

"Чи підпише Вейналдум новий контракт? Я дуже сподіваюся на це. У нас хороші стосунки, тому я намагаюся зберігати позитив", – говорив Юрген Клопп на початку грудня, але відтоді мало що змінилось. Нідерландський хавбек досі не підписав новий контракт з "червоними", а каталонське видання Mundo Deportivo видає інсайди про перемовини з Барсою. Січень – вирішальний місяць у перемовинах між вихованцем Фейєнорда і чемпіонами Англії. Клопп ризикує втратити ключового виконавця в середній лінії.

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