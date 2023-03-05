Ліверпуль у 26 турі АПЛ знищив Манчестер Юнайтед, забивши сім м’ячів. Салах в цьому матчі оформив дубль. Таким чином, він забив 129 голів у футболці мерсисайдців, та здобув звання найкращого бомбардира Ліверпуля, обігнавши Роббі Фаулера.

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"Це дуже особливий результат, я не можу брехати. Цей рекорд був у моїй пам’яті відтоді, як я прийшов сюди. Після мого першого сезону завжди гнався за рекордом. Здобути це сьогодні проти Манчестер Юнайтед із таким результатом – це неймовірно. Я йду додому, щоб відсвяткувати з родиною, випити ромашковий чай і поспати", – розповів вінгер після матчу.

Мохамед Салах виступає за Ліверпуль з 2017 року. Щоб забити 129 голів йому знадобилося 205 матчів. Також, єгиптянин став першим гравцем мерсисайдців, який забивав у шести матчах поспіль у всіх турнірах у ворота Манчестер Юнайтед.

129 - Mohamed Salah is now Liverpool's all-time leading scorer in the Premier League, netting 129 times in 205 appearances in the competition. King. pic.twitter.com/bMd7RIm2wb — OptaJoe (@OptaJoe) March 5, 2023

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