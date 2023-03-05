Ливерпуль в 26 туре АПЛ уничтожил Манчестер Юнайтед, забив семь мячей. Салах в этом матче оформил дубль. Таким образом, он забил 129 голов в футболке мерсисайдцев и получил звание лучшего бомбардира Ливерпуля, обогнав Робби Фаулера.

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"Это очень особый результат, я не могу лгать. Этот рекорд был в моей памяти с тех пор, как я пришел сюда. После моего первого сезона всегда гнался за рекордом. Получить это сегодня против Манчестер Юнайтед с таким результатом – это невероятно. Я иду домой, чтобы отпраздновать с семьей, выпить ромашковый чай и поспать", – рассказал вингер после матча.



Мохаммед Салах выступает за Ливерпуль с 2017 года. Чтобы забить 129 голов ему понадобилось 205 матчей. Также, египтянин стал первым игроком мерсисайдцев, забивавшим в шести матчах подряд во всех турнирах в ворота Манчестер Юнайтед.

129 - Mohamed Salah is now Liverpool's all-time leading scorer in the Premier League, netting 129 times in 205 appearances in the competition. King. pic.twitter.com/bMd7RIm2wb — OptaJoe (@OptaJoe) March 5, 2023

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