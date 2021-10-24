Хет-трик у ворота Манчестер Юнайтед дозволив Мохамеду забити свій 106 гол в АПЛ, що дозволило йому стати найкращим африканським бомбардиром чемпіонату, повідомляє Opta. До цього найрезультативнішим африканцем в АПЛ був екс-форвард Челсі Дідьє Дрогба (104 голи).

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Втім, це не єдине досягнення Салаха у цьому поєдинку. Єгиптянин повторив подвиг легендарного Роналдо, який у 2003 році оформив хет-трик у ворота МЮ на Олд Траффорд у Лізі чемпіонів. Мохамед же зробив це у рамках чемпіонату Англії.

Зазначимо, що Ліверпуль познущався з Манчестер Юнайтед на виїзді (5:0). Окрім Салаха, у ворота Де Хеа забивали Кейта та Жота.

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106 – Mohamed Salah has now scored 106 goals in the Premier League, making him now the outright top African goalscorer in the competition’s history, surpassing Didier Drogba (104). Pharaoh. pic.twitter.com/Uj14sS9thV — OptaJoe (@OptaJoe) October 24, 2021