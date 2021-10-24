Салах оформив одразу два бомбардирських досягнення у поєдинку проти Манчестер Юнайтед
Вінгер Ліверпуля Мохамед Салах видав розкішний перформанс у матчі 9-го туру АПЛ проти Манчестер Юнайтед.
Хет-трик у ворота Манчестер Юнайтед дозволив Мохамеду забити свій 106 гол в АПЛ, що дозволило йому стати найкращим африканським бомбардиром чемпіонату, повідомляє Opta. До цього найрезультативнішим африканцем в АПЛ був екс-форвард Челсі Дідьє Дрогба (104 голи).
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Втім, це не єдине досягнення Салаха у цьому поєдинку. Єгиптянин повторив подвиг легендарного Роналдо, який у 2003 році оформив хет-трик у ворота МЮ на Олд Траффорд у Лізі чемпіонів. Мохамед же зробив це у рамках чемпіонату Англії.
Зазначимо, що Ліверпуль познущався з Манчестер Юнайтед на виїзді (5:0). Окрім Салаха, у ворота Де Хеа забивали Кейта та Жота.
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