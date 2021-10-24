Хет-трик в ворота Манчестер Юнайтед позволил Мохаммеду забить свой 106 гол в АПЛ, что позволило ему стать лучшим африканским бомбардиром чемпионата, сообщает Opta. До этого самым результативным африканцем в АПЛ был экс-форвард Челси Дидье Дрогба (104 гола).

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Впрочем, это не единственное достижение Салаха в этом поединке. Египтянин повторил подвиг легендарного Роналдо, который в 2003 году оформил хет-трик в ворота МЮ на Олд Траффорд в Лиге чемпионов. Мохамед же сделал это в рамках чемпионата Англии.

Отметим, что Ливерпуль поиздевался над Манчестер Юнайтед на выезде (5:0). Кроме Салаха, в ворота Де Хеа забивали Кейта и Жота.

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106 – Mohamed Salah has now scored 106 goals in the Premier League, making him now the outright top African goalscorer in the competition’s history, surpassing Didier Drogba (104). Pharaoh. pic.twitter.com/Uj14sS9thV — OptaJoe (@OptaJoe) October 24, 2021