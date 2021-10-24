Салах оформил сразу два бомбардирских достижения в поединке против Манчестер Юнайтед
Вингер Ливерпуля Мохамед Салах выдал роскошный перформанс в матче 9-го тура АПЛ против Манчестер Юнайтед.
Хет-трик в ворота Манчестер Юнайтед позволил Мохаммеду забить свой 106 гол в АПЛ, что позволило ему стать лучшим африканским бомбардиром чемпионата, сообщает Opta. До этого самым результативным африканцем в АПЛ был экс-форвард Челси Дидье Дрогба (104 гола).
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Впрочем, это не единственное достижение Салаха в этом поединке. Египтянин повторил подвиг легендарного Роналдо, который в 2003 году оформил хет-трик в ворота МЮ на Олд Траффорд в Лиге чемпионов. Мохамед же сделал это в рамках чемпионата Англии.
Отметим, что Ливерпуль поиздевался над Манчестер Юнайтед на выезде (5:0). Кроме Салаха, в ворота Де Хеа забивали Кейта и Жота.
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