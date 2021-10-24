Ліверпуль вийшов вперед у рахунку в матчі проти Манчестер Юнайтед у рамках 9-го туру АПЛ. Дивіться відео голів на Футбол 24.

Ліверпуль повів у рахунку вже на 5 хвилині. Мерсисайдці скористались провалом в обороні Манчестер Юнайтед, Салах віддав передачу за спину Магуайру, а Кейта легко переграв Де Хеа.

Манчестер Юнайтед – Ліверпуль: онлайн-трансляція матчу АПЛ

Дуже швидко мерсисайдці подвоїли перевагу. Александер-Арнольд класно підключився до атаки та знайшов вільного Жоту в штрафному – португальцю залишалось лише замкнути простріл. Салах ще до перерви зробив рахунок розгромним – цього разу Кейта віддав на єгиптянина, який розстріляв ворота Де Хеа.

The Goal of Naby Keita for Liverpool in video ! ?#MUNLIV #LFC pic.twitter.com/QdsVA0t2CH — Liverpool FC (@Reds_ENG) October 24, 2021

The Goal of Diogo Jota for Liverpool in video ! ?#MUNLIV #LFC pic.twitter.com/otK3ffFoDA — Liverpool FC (@Reds_ENG) October 24, 2021