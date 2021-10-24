Манчестер Юнайтед – Ліверпуль – відео голів
19:17 - Читать на русском
Ліверпуль вийшов вперед у рахунку в матчі проти Манчестер Юнайтед у рамках 9-го туру АПЛ. Дивіться відео голів на Футбол 24.
45' live
Набі Кейта 5’
Діогу Жота 13’
Мохамед Салах 38’
Мохамед Салах 45+5’
5’ Набі Кейта
13’ Діогу Жота
38’ Мохамед Салах
45+5’ Мохамед Салах
Ліверпуль повів у рахунку вже на 5 хвилині. Мерсисайдці скористались провалом в обороні Манчестер Юнайтед, Салах віддав передачу за спину Магуайру, а Кейта легко переграв Де Хеа.
Манчестер Юнайтед – Ліверпуль: онлайн-трансляція матчу АПЛ
Дуже швидко мерсисайдці подвоїли перевагу. Александер-Арнольд класно підключився до атаки та знайшов вільного Жоту в штрафному – португальцю залишалось лише замкнути простріл. Салах ще до перерви зробив рахунок розгромним – цього разу Кейта віддав на єгиптянина, який розстріляв ворота Де Хеа.
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