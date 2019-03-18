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Сачко: Я готов уже завтра

20:49 5 Читати українською
Сачко: Я готов уже завтра
Василь Сачко / Youtube

Главный тренер полтавской Ворсклы разочарован непопадание команды в первую шестерку УПЛ.

8’ Сергей Вакуленко
90’ Сергей Вакуленко
 
Вячеслав Шарпар 24’
Вячеслав Шарпар 56’

"Сейчас можно наговорить много на эмоциях. Понятно, что задание не выполнено, но на это есть множество причин внутри команды, я сейчас не скажу. Это будет некрасиво, потому что я уважаю этот клуб и людей, которые здесь работают. Вопрос не в том, что накопилось на сегодняшнюю игру, которую мы должны были выигрывать. Это вопрос вчерашней, позавчерашней игры и т.д. Может мы сработали плохо по комплектации, причины можно найти, но кому это сейчас надо.

Ворскла в матче с тремя пенальти сыграла вничью против Арсенала-Киев и пролетела мимо первой шестёрки УПЛ

Мы не решили задачу, хотя ребята сегодня очень старались. Понимаю, что у меня будет разговор с руководителями, и если дело во мне, то я готов хоть завтра. А так, задачу не решили – такова наша судьба, у нас много перестроений в команде. Много дней провел с этими ребятами, поэтому плохого в их адрес не скажу, только в лицо.

Определились все участники первой и второй шестерок 2-го этапа УПЛ

Конечно, нужно было выигрывать. Нас ждет большая перестройка, надо перезагружаться. То, что мы выжали в прошлом сезоне, в этом так быть не может. Требуется перезагрузка", – заявил Сачко в интервью телеканалу Футбол.

Сачко возглавляет Ворсклу с 2014 года. Под его руководством команда заняла третье место в прошлом сезоне, а также вышла в групповой этап Лиги Европы. В позапрошлом сезоне команда также оказалась за пределами первой шестерки УПЛ.

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После этой ничьей Ворскла набрала 29 очков и осталась на 7-м месте в турнирной таблице. В матче 23-го тура полтавчане сыграют на выезде с Карпатами.

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Ворскла Ворскла Василий Сачко Василий Сачко Арсенал-Киев - Ворскла
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