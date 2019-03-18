Сачко: Я готов уже завтра

Главный тренер полтавской Ворсклы разочарован непопадание команды в первую шестерку УПЛ.

"Сейчас можно наговорить много на эмоциях. Понятно, что задание не выполнено, но на это есть множество причин внутри команды, я сейчас не скажу. Это будет некрасиво, потому что я уважаю этот клуб и людей, которые здесь работают. Вопрос не в том, что накопилось на сегодняшнюю игру, которую мы должны были выигрывать. Это вопрос вчерашней, позавчерашней игры и т.д. Может мы сработали плохо по комплектации, причины можно найти, но кому это сейчас надо.

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Мы не решили задачу, хотя ребята сегодня очень старались. Понимаю, что у меня будет разговор с руководителями, и если дело во мне, то я готов хоть завтра. А так, задачу не решили – такова наша судьба, у нас много перестроений в команде. Много дней провел с этими ребятами, поэтому плохого в их адрес не скажу, только в лицо.

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Конечно, нужно было выигрывать. Нас ждет большая перестройка, надо перезагружаться. То, что мы выжали в прошлом сезоне, в этом так быть не может. Требуется перезагрузка", – заявил Сачко в интервью телеканалу Футбол.

Сачко возглавляет Ворсклу с 2014 года. Под его руководством команда заняла третье место в прошлом сезоне, а также вышла в групповой этап Лиги Европы. В позапрошлом сезоне команда также оказалась за пределами первой шестерки УПЛ.

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После этой ничьей Ворскла набрала 29 очков и осталась на 7-м месте в турнирной таблице. В матче 23-го тура полтавчане сыграют на выезде с Карпатами.