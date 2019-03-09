Сачко: Керівництво Ворскли робить усе можливе, щоб підтримувати команду

Головний тренер Ворскли Василь Сачко прокоментував нічию з Десною (0:0) в матчі 21-го туру УПЛ.

"Налаштовувалися на перемогу сьогодні. Грали дві команди, які претендують на потрапляння в верхню "шістку", дві рівноцінних команди, що борються за високі місця.

Ворскла – Десна – 0:0 – відеоогляд матчу

У нас така команда, що коли випадають 2-3 гравці, то є проблеми. Нас переслідують травми: Пердута, Чеснаков, Кравченко, Скляр. Деякі хлопці повинні розуміти, що прізвища сьогодні нічого не вирішують в футболі.

Керівництво робить усе можливе, щоб підтримувати команду, щоб ми вирішували поставлені завдання. Як би нам не було важко, ми все одно до останнього туру будемо їх вирішувати. Хтось випадає – з'являються нові гравці, ми даємо шанс кожному.

Ворскла і Десна в матчі з двома вилученнями не виявили переможця у дуелі конкурентів на потрапляння у першу "шістку"

Ми повинні собі задати питання та отримати відповіді, чого хочемо від цього життя. Кожен футболіст повинен запитати у себе, що я можу і хочу. Якщо я вже не можу, то мені час закінчувати з футболом, не треба ганьбитися і підводити команду. Якщо я можу, то потрібно виходити і відпрацьовувати те, про що домовлялися", – цитує Сачка прес-служба Ворскли.