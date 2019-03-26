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Сачко покине Ворсклу і вже попрощався з гравцями, – ЗМІ

20:21 1195 Читать на русском
Сачко покине Ворсклу і вже попрощався з гравцями, – ЗМІ
Василь Сачко / фото: ФК Ворскла

Головний тренер Ворскли Василь Сачко невдовзі покине свою посаду.

Сачко не продовжуватиме роботу з командою і вже навіть встиг попрощатися з гравцями, повідомляє Sport.ua.

Сачко прокоментував інформацію про бажання менеджменту Ворскли його звільнити

Цікаво, що наставник вчора ще не підтверджував цю інформацію і радив звернутися до керівництва клубу. Офіційної інформації щодо цього питання поки немає.

Чутки про відхід Сачка з'явилися після того, як Ворскла не зуміла пробитися в топ-6 УПЛ за підсумками першої частини сезону.

Менеджмент Ворскли хоче звільнити Сачка – остаточне рішення буде приймати Жеваго

В минулому сезоні полтавці здобули бронзові медалі і право зіграти в груповому етапі Ліги Європи, який завершили на передостанньому місці в квартеті зі Спортінгом, Арсеналом та Карабахом.

Теги
Ворскла Ворскла Василь Сачко Василь Сачко
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