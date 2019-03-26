Сачко покине Ворсклу і вже попрощався з гравцями, – ЗМІ

Головний тренер Ворскли Василь Сачко невдовзі покине свою посаду.
Сачко не продовжуватиме роботу з командою і вже навіть встиг попрощатися з гравцями, повідомляє Sport.ua.
Сачко прокоментував інформацію про бажання менеджменту Ворскли його звільнити
Цікаво, що наставник вчора ще не підтверджував цю інформацію і радив звернутися до керівництва клубу. Офіційної інформації щодо цього питання поки немає.
Чутки про відхід Сачка з'явилися після того, як Ворскла не зуміла пробитися в топ-6 УПЛ за підсумками першої частини сезону.
Менеджмент Ворскли хоче звільнити Сачка – остаточне рішення буде приймати Жеваго
В минулому сезоні полтавці здобули бронзові медалі і право зіграти в груповому етапі Ліги Європи, який завершили на передостанньому місці в квартеті зі Спортінгом, Арсеналом та Карабахом.