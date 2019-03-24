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Менеджмент Ворскли хоче звільнити Сачка – остаточне рішення буде приймати Жеваго

11:25 635 Читать на русском
Менеджмент Ворскли хоче звільнити Сачка – остаточне рішення буде приймати Жеваго
Василь Сачко / фото: Є. Кравс

Почесний президент Ворскли Костянтин Жеваго вирішить долю Василя Сачка у полтавському клубі.

За інформацією телеканалу Футбол 1, зустріч головного тренера Василя Сачка та почесного президента команди Костянтина Жеваго поки не відбулася.

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Більшість представників керівництва клубу хочуть, аби український фахівець покинув тренерський місток Ворскли, однак остаточне рішення щодо майбутнього Сачка у Полтаві буде приймати Костянтин Жеваго. Таким чином, Сачко наразі продовжує працювати на посту головного тренера полтавської команди.

Раніше повідомлялося, що Василя у команді може замінити тренер Шахтаря U-21 Кривенцов.

Сачко очолює Ворсклу з 2014 року. Під його керівництвом команда посіла третє місце в минулому сезоні, а також вийшла в груповий етап Ліги Європи. У позаминулому сезоні команда також виявилася за межами першої шістки УПЛ.

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Теги
Ворскла Ворскла Василь Сачко Василь Сачко Костянтин Жеваго
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