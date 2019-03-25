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Сачко прокоментував інформацію про бажання менеджменту Ворскли його звільнити

19:52 561 Читать на русском
Сачко прокоментував інформацію про бажання менеджменту Ворскли його звільнити
Василь Сачко / фото: ФК Шахтар

Головний тренер полтавців Василь Сачко запевнив, що він працює далі.

"Інформація про те, що менеджмент команди виступає за моє звільнення? Телефонуйте в клуб. У мене все добре, працюємо далі", – сказав Сачко для Football.ua.

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Зазначимо, раніше керманич заявляв, що готовий покинути клуб, якщо проблема у ньому.

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