Сачко покинет Ворсклу и уже попрощался с игроками, – СМИ

Главный тренер Ворсклы Василий Сачко вскоре покинет свой пост.

Сачко не будет продолжать работу с командой и даже успел попрощаться с игроками, сообщает Sport.ua.

Сачко прокомментировал информацию о желании менеджмента Ворсклы его уволить

Интересно, что наставник вчера еще не подтверждал эту информацию и советовал обратиться к руководству клуба. Официальной информации по этому вопросу пока нет.

Слухи об уходе Сачко появились после того, как Ворскла не сумела пробиться в топ-6 УПЛ по итогам первой части сезона.

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В прошлом сезоне полтавчане одержали бронзовые медали и право сыграть в групповом этапе Лиги Европы, который завершили на предпоследнем месте в квартете со Спортингом, Арсеналом и Карабахом.