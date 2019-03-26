Сачко покинет Ворсклу и уже попрощался с игроками, – СМИ

Главный тренер Ворсклы Василий Сачко вскоре покинет свой пост.
Сачко не будет продолжать работу с командой и даже успел попрощаться с игроками, сообщает Sport.ua.
Сачко прокомментировал информацию о желании менеджмента Ворсклы его уволить
Интересно, что наставник вчера еще не подтверждал эту информацию и советовал обратиться к руководству клуба. Официальной информации по этому вопросу пока нет.
Слухи об уходе Сачко появились после того, как Ворскла не сумела пробиться в топ-6 УПЛ по итогам первой части сезона.
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В прошлом сезоне полтавчане одержали бронзовые медали и право сыграть в групповом этапе Лиги Европы, который завершили на предпоследнем месте в квартете со Спортингом, Арсеналом и Карабахом.