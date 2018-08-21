Сачко: Не знаю, хто поширює інформацію про бойкот

Головний тренер Ворскли Василь Сачко прокоментував ситуацію щодо боргів клубу перед футболістами.

"Не знаю, хто поширює інформацію про бойкот. Я пишаюся працювати з цими хлопцями, тому що у нас дійсно в команді – чоловіки, у нас колектив і серйозні завдання, які ставлять керівники, і хлопці ставлять завдання перед собою.

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А ті труднощі, про які ви говорите, ми переживемо. Я говорив уже багато разів і повторюся: якщо б я не вірив нашим керівникам, я б тут не працював. Я вірю нашим керівникам. Я довго працюю в клубі в якості гравця і як тренер вже не один рік працюю. Є в кожній команді проблеми, але їх можна вирішити", – сказав Сачко в ефірі каналу Футбол 1.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ поширювалась інформація, що Ворсклі заборонять здійснювати трансфери, через невиплату заборгованості перед футболістами.

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