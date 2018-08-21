Сачко: Не знаю, кто распространяет информацию о бойкоте

Главный тренер Ворсклы Василий Сачко прокомментировал ситуацию по долгам клуба перед футболистами.

"Не знаю, кто распространяет информацию о бойкоте. Я горжусь работать с этими ребятами, потому что у нас действительно в команде – мужчины, у нас коллектив и серьезные задачи, которые ставят руководители, и ребята ставят задачу перед собой.

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А те трудности, о которых вы говорите, мы переживем. Я говорил уже много раз и повторюсь: если бы я не верил нашим руководителям, я бы здесь не работал. Я верю нашим руководителям. Я долго работаю в клубе в качестве игрока и как тренер уже не один год работаю. Есть в каждой команде проблемы, но они решаемы", – сказал Сачко в эфире канала Футбол 1.

Напомним, ранее в СМИ распространялась информация, что Ворскле запретят осуществлять трансферы, из-за невыплаты задолженности перед футболистами.

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