Гендиректор Ворскли Лисак: У нас немає трансферного бану, ми не плануємо доводити клуб до банкрутства

Генеральний директор Ворскли Олег Лисак прокоментував чутки щодо заборони на трансфери для полтавського клубу.

У ЗМІ поширювалась інформація, що Ворсклі заборонять здійснювати трансфери, через невиплату заборгованості перед футболістами.

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"На сьогодні ми не плануємо ніякого трансферного бану, не плануємо доводити клуб до банкрутства. Натомість я хотів би поставити зустрічне питання: якби щось у Ворсклі планувалося за сценарієм тих клубів, які вже збанкрутували, то чи вкладали б акціонери кошти в систему освітлення, на ремонт стадіону та все інше", – сказав віце-президент Ворскли в ефірі Громадське Полтава.

Та крім цього, функціонер Ворскли визнав: є певні проблеми.

"Є нюанси, звичайно, але ми все робитимемо, щоб Ворскла і надалі працювала. Я налаштований лише на це", – додав Лисак.

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