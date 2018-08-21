Кобахідзе щодо боргів Ворскли: Віра вже починає втрачатись

Хавбек Ворскли Олександр Кобахідзе розповів про стан справ з заборгованостями в команді.

"Розумієте, віра є вже давно. Просто триває це вже дуже довго. Зрештою вже й віра починає втрачатися. Зараз у нас важка ситуація в команді.

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У нас був поганий старт, нас чекає Ліга Європи, нам хотілося б від керівництва підтримки. Я дуже сподіваюся на це, і віра ще є. Просто шкода буде, якщо все буде по-іншому", – цитує Кобахідзе телеканали "Футбол1/2".