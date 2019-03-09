Ворскла і Десна в матчі з двома вилученнями не виявили переможця у дуелі конкурентів на потрапляння у першу "шістку"

Ворскла та Десна зіграли в "суху" нічию в матчі 22-го туру чемпіонату України.

Обом командам сьогодні потрібно було перемагати, щоб покращити свої шанси в боротьбі за потрапляння в першу "шістку".

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Десна активніше розпочала гру і на 20-й хвилині була близька до того, щоб відкрити рахунок. Богданов потужно пробив зі штрафного, Шуст відбив м'яч, після чого все той же Богданов знову намагався пробити, сфера відскочила до партнера, той з 8 метрів пробив низом, але знову голкіпер врятував полтавців.

Ворскла відповіла на 36-й. Литовка після дальнього удару відбив м'яч перед собою, після чого Ребенок пробивав практично без перешкод, але м'яч потрапив у Фаворова.

Другу половину активніше розпочали господарі. Однак атакам підопічних Василя Сачка бракувало гостроти, або ж надійно у воротах Десни діяв Литовка. Наприкінці матчу Ворскла залишилася в меншості. Кане отримав другу жовту картку за порушення в центрі поля. Вже у компенсований час Чижов теж достроково покинув поле, залишивши полтавців удев'ятьох.

Після цього матчу в обох команд залишилося по 28 очок. Однак Ворскла посідає 6-е місце, випереджаючи Десну за додатковими показниками.