toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ МАНЧЕСТЕР СІТІ - УОТФОРД АТЛЕТІКО - ЛЕГАНЕС

Ворскла і Десна в матчі з двома вилученнями не виявили переможця у дуелі конкурентів на потрапляння у першу "шістку"

18:50 184 Читать на русском
Ворскла і Десна в матчі з двома вилученнями не виявили переможця у дуелі конкурентів на потрапляння у першу "шістку"
Ворскла – Десна – 0:0

Ворскла та Десна зіграли в "суху" нічию в матчі 22-го туру чемпіонату України.

83’ Ібрахім Кане
93’ Олександр Чижов
 

Обом командам сьогодні потрібно було перемагати, щоб покращити свої шанси в боротьбі за потрапляння в першу "шістку".

Маріуполь та Чорноморець переможця не виявили

Десна активніше розпочала гру і на 20-й хвилині була близька до того, щоб відкрити рахунок. Богданов потужно пробив зі штрафного, Шуст відбив м'яч, після чого все той же Богданов знову намагався пробити, сфера відскочила до партнера, той з 8 метрів пробив низом, але знову голкіпер врятував полтавців.

Ворскла відповіла на 36-й. Литовка після дальнього удару відбив м'яч перед собою, після чого Ребенок пробивав практично без перешкод, але м'яч потрапив у Фаворова.

Другу половину активніше розпочали господарі. Однак атакам підопічних Василя Сачка бракувало гостроти, або ж надійно у воротах Десни діяв Литовка. Наприкінці матчу Ворскла залишилася в меншості. Кане отримав другу жовту картку за порушення в центрі поля. Вже у компенсований час Чижов теж достроково покинув поле, залишивши полтавців удев'ятьох.

Після цього матчу в обох команд залишилося по 28 очок. Однак Ворскла посідає 6-е місце, випереджаючи Десну за додатковими показниками.

Теги
Ворскла Ворскла Десна Десна Ворскла - Десна
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
4
хв
Монако
21:00
Бордо
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук