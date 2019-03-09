Ворскла – Десна – 0:0 – відеоогляд матчу

Ворскла та Десна зіграли в "суху" нічию в матчі 22-го туру чемпіонату України. Дивіться віде найцікавіших моментів поєдинку на сайті "Футбол 24".

Обом командам сьогодні потрібно було перемагати, щоб покращити свої шанси в боротьбі за потрапляння в першу "шістку". Однак полтавські глядачі забитих голів так і не дочекалися.

Ворскла і Десна в матчі з двома вилученнями не виявили переможця у дуелі конкурентів на потрапляння у першу "шістку"

Після цього матчу в обох команд залишилося по 28 очок. Однак Ворскла посідає 6-е місце, випереджаючи Десну за додатковими показниками.