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Ворскла – Десна – 0:0 – відеоогляд матчу

21:00 74 Читать на русском
Ворскла – Десна – 0:0 – відеоогляд матчу
Ворскла – Десна – 0:0 – відеоогляд матчу

 Ворскла та Десна зіграли в "суху" нічию в матчі 22-го туру чемпіонату України. Дивіться віде найцікавіших моментів поєдинку на сайті "Футбол 24".

83’ Ібрахім Кане
93’ Олександр Чижов
 

Обом командам сьогодні потрібно було перемагати, щоб покращити свої шанси в боротьбі за потрапляння в першу "шістку". Однак полтавські глядачі забитих голів так і не дочекалися.

Ворскла і Десна в матчі з двома вилученнями не виявили переможця у дуелі конкурентів на потрапляння у першу "шістку"

Після цього матчу в обох команд залишилося по 28 очок. Однак Ворскла посідає 6-е місце, випереджаючи Десну за додатковими показниками.

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
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Відеоновини Ворскла Ворскла Десна Десна Ворскла - Десна
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