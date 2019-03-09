Сачко: Руководство Ворсклы делает все возможное, чтобы поддерживать команду

Главный тренер Ворсклы Василий Сачко прокомментировал ничью с Десной (0:0) в матче 21-го тура УПЛ.

"Настраивались на победу сегодня. Играли две команды, претендующие на попадание в верхнюю "шестерку", две равноценных команды, что борются за высокие места.

Ворскла – Десна – 0:0 – видеообзор матча

У нас такая команда, когда выпадают 2-3 игрока, то есть проблемы. Нас преследуют травмы: Пердута, Чеснаков, Кравченко, Скляр. Некоторые ребята должны понимать, что фамилии сегодня ничего не решают в футболе.

Руководство делает все возможное, чтобы поддерживать команду, чтобы мы решали поставленные задачи. Как бы нам ни было трудно, мы все равно до последнего тура будем их решать. Кто-то выпадает – появляются новые игроки, мы даем шанс каждому.

Ворскла и Десна в матче с двумя удалениями не выявили победителя в дуэли конкурентов на попадание в первую "шестерку"

Мы должны себе задать вопросы и получить ответы, чего хотим от этой жизни. Каждый футболист должен спросить себя, что я могу и хочу. Если я не могу, мне пора заканчивать с футболом, не надо позориться и подводить команду. Если я могу, то нужно выходить и отрабатывать то, о чем договаривались", – цитирует Сачко пресс-служба Ворсклы.