Сачко: Деяким футболістам Ворскли варто задуматися – незамінних гравців не буває

Головний тренер Ворскли Василь Сачко прокоментував поразку від Карпат (0:4) в матчі 19-го туру УПЛ.

"Важко щось коментувати, коли команда програє з таким рахунком. Не так ми уявляли собі дебютну гру в цьому році. Але це футбол. Якщо перший тайм був рівним, то в другому таймі попросили хлопців трохи додати, агресивніше зіграти в атаці.

Ворскла – Карпати – 0:4 – відео голів та огляд матчу

Вважаю, що пенальті був суперечливим. Він надломив хлопців. Після цього мали низку моментів, але не реалізували їх. Ми не заслужили сьогодні на 0:4, але Карпати заслуговували перемогти.

Кілька хлопців випало з гри, їм варто задуматися – незамінних гравців не буває. Трохи пожвавив нашу гру вихід Шехіча, почали з'являтися моменти, простріли.

Карпати знищили Ворсклу – Швед оформив хет-трик у дебютному матчі Фабрі в УПЛ

Після пропущених м’ячів ми почали створювати моменти, які потрібно було реалізувати. Це і є план Б. В одному моменті влучили у стійку, в іншому – футболісту не вистачило сантиметрів щоб замкнути простріл", – цитує Сачка офіційний сайт Ворскли.