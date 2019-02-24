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Сачко: Некоторым футболистам Ворсклы стоит задуматься – незаменимых игроков не бывает

24 февраля 23:49 20 Читати українською
Сачко: Некоторым футболистам Ворсклы стоит задуматься – незаменимых игроков не бывает
Василий Сачко / фото: ФК Ворскла

Главный тренер Ворсклы Василий Сачко прокомментировал поражение от Карпат (0:4) в матче 19-го тура УПЛ.

"Трудно что-то комментировать, когда команда проигрывает с таким счетом. Не так мы представляли себе дебютную игру в этом году. Но это футбол. Если первый тайм был равным, то во втором тайме попросили ребят немного добавить, агрессивно сыграть в атаке.

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Считаю, что пенальти был спорным. Он надломил ребят. После этого имели ряд моментов, но не реализовали их. Мы не заслужили сегодня 0:4, но Карпаты заслуживали победить.

Несколько ребят выпало из игры, им стоит задуматься – незаменимых игроков не бывает. Немного оживил нашу игру выход Шехича, начали появляться моменты, прострелы.

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После пропущенных мячей мы начали создавать моменты, которые нужно было реализовать. Это и есть план Б. В одином моменте попали в штангу, в другом – футболисту не хватило сантиметров чтобы замкнуть прострел", – цитирует Сачко официальный сайт Ворсклы.

Украина19 тур

Ворскла - Карпаты: Воскресенье 24 февраля 2019

Ворскла
Матч окончен
0 : 4
Карпаты
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