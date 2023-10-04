"Дуже радий за Мудрика. В матчі з Фулхемом він виглядав більш-менш. Так, на нього багато грала команда. Так, він все ще робить помилки. Але він – молодець. Хоч і думаю, що він ще не готовий витримувати такий темп упродовж повного матчу.

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Забитий гол однозначно додасть Михайлові впевненості і покращить його результати в АПЛ. І Почеттіно молодець: показали після гри, як він обійняв Мудрика і по-батьківськи з ним спілкувався.

Дуже шкода та неприємно, якщо він отримав травму. Тому що він все ж таки набрав форму та впевненість у своїх силах. Йому віддають паси, він не боїться, йде в обіграші. Щось виходить, щось ні, але йому треба регулярно грати.

Наскільки вагомою буде його втрата? Авжеж серйозною. Збірній України потрібні позитивні результати, тим більше зараз, коли йде така страшна війна. А він був би дуже корисним збірній", – сказав Сабо у коментарі УПЛ-ТБ.

Нагадаємо, у матчі 7-го туру чемпіонату Англії між Фулхемом та Челсі (0:2) Мудрик забив свій перший гол в АПЛ і допоміг "синім" перервати тривалу безвиграшну серію. Ця подія розтопила серце завжди суворого до Михайла Йожефа Сабо, який несподівано розсипався у компліментах українцю.

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