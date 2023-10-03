"Це чудовий гравець. Він може стати одним з найкращих у світі. У нього є все, що ти хочеш від вінгера, від футболіста.

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Важко переходити з України в Челсі. Є великий тиск, якого він, можливо, не відчував. Тут інша культура та загалом все.

У першому таймі матчу з Фулхемом він був неймовірним. Я такий радий за нього, що він забив свій дебютний гол за Челсі. Ви могли бачити це під час святкування. Він заслужив це. Кожен бачить, якими якостями він володіє, і ми бачимо це весь час на тренуваннях.

Він такий хороший гравець. Тепер він повинен відштовхуватися від цього та розвиватися. Я не наближаюсь до нього на тренуваннях, якщо тільки не хочу осоромитися", – цитує Колвілла Evening Standard.

Нагадаємо, у липні Леві допоміг збірній Англії виграти чемпіонат Європи серед юнаків до 21 року.

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