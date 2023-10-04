"Очень рад за Мудрика. В матче с Фулхэмом он выглядел более-менее. Да, на него много играла команда. Да, он все еще совершает ошибки. Но он – молодец. Хотя и думаю, что он еще не готов выдерживать такой темп на протяжении полного матча.

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Забитый гол однозначно придаст Михаилу уверенности и улучшит его результаты в АПЛ. И Почеттино молодец: показали после игры, как он обнял Мудрика и по-отечески с ним общался.

Очень жаль и неприятно, если он получил травму. Потому что он все же набрал форму и уверенность в своих силах. Ему отдают пасы, он не боится, идет в обыгрыши. Что-то получается, что-то нет, но ему надо регулярно играть.

Насколько весомой будет его потеря? Конечно серьезной. Сборной Украины нужны положительные результаты, тем более сейчас, когда идет такая страшная война. А он был бы очень полезным сборной", – сказал Сабо в комментарии УПЛ-ТБ.

Напомним, в матче 7-го тура чемпионата Англии между Фулхэмом и Челси (0:2) Мудрик забил свой первый гол в АПЛ и помог "синим" прервать длительную безвыигрышную серию. Это событие растопило сердце всегда строгого к Михаилу Йожефа Сабо, который неожиданно рассыпался в комплиментах украинцу.

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