"Багато хто зараз каже, що якщо Динамо не виграє у Шахтаря, то у Суркіса не вистачить більше сил терпіти, і Луческу буде звільнено. Але румун має контракт, сам він точно не піде. Суркіси не мають таких грошей, щоб ними можна було смітити.

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Я запропонував би такий варіант. Якщо Луческу нічого не може дати команді, то поставте керувати Шовковського! Луческу звільняти не треба, нехай буде його помічником та сидить на зарплаті. Це єдиний варіант, щоб не сплачувати неустойку. Але Шовковському зарплату підняти доведеться, якщо він, все-таки, стане головним тренером", – зазначив Сабо в інтерв'ю Українському футболу.

Нагадаємо, контракт Луческу з Динамо розрахований до 30 червня 2024 року. Кияни провалюють поточний сезон, вже вилетівши з єврокубків та Кубка України, та посідають сьоме місце в УПЛ.

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