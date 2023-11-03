Матч Динамо – Шахтар відбудеться сьогодні, 3-го листопада, на стадіоні "Динамо" ім. В. Лобановського у Києві. Стартовий свисток пролунає о 17:00 за київським часом. Дивитись гру можна безкоштовно на ютуб-каналі Динамо.

Динамо – Шахтар: прогноз на матч УПЛ

Зажди дивувало, чому матчі Динамо проти Шахтаря отримали статус "Класичного дербі". Кожне друге протистояння в українському футболі колись було більш непримиримим, ніж ця зустріч кумів-сусідів по столичному ЖК. Останнім часом ці поєдинки навіть не мали важливості з точки зору боротьби за чемпіонство. Інтерес підтримують тільки політичні стереотипи і фан-база – Динамо і Шахтар залишаються єдиними справді цікавими для масового глядача клубами.

Тим не менш, інтереси масового глядача сьогодні постраждають. Центральний матч туру доведеться провести у будній день, адже Шахтарю вже у вівторок грати з Барселоною в ЛЧ. Це можна зрозуміти, а от старт о 17:00 виглядає занадто раннім – навіть з урахуванням фактору повітряних тривог. Добре, що наш футбол не зацікавлений у створенні телепулу й продажі трансляцій, а то доходи просіли б.

Вболівай та роби прогнози.

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Динамо підходить до зустрічі в критичній ситуації. Підопічні Мірчі Луческу не знають перемог протягом трьох турів, причому двічі поспіль вони зазнали поразок. Та і нічия з Колосом тиждень тому була вистражданою. Як наслідок, "біло-сині" відстали від першої позиції вже на 10 очок – і тепер навіть перемога у трьох відкладених матчах не дозволить наздогнати лідера.

До Шахтаря команді не вистачає п'яти очок, а це лишень четверта команда УПЛ – і у неї теж є відкладені поєдинки (навіть два). Якщо кияни програють "гірникам", то шанси наздогнати їх по ходу чемпіонату стануть мізерними – тим паче, що 12 турів вже позаду. Навіть з гонитвою за Дніпром-1, Чорноморцем, Поліссям і Кривбасом можуть виникнути серйозні проблеми.

А колектив налаштовувався на чемпіонство. Допоки Ярмоленко був здоровим, у золото вірилось. Так, "біло-сині" мали шалені проблеми в обороні, але у конкурентів теж не все добре – зате якою потужною була атака! Динамо й досі лідирує за очікуваними голами, однак після травми капітана все пішло шкереберть. Поразки від Оболоні, Полісся й СК Дніпро-1, а також нічия з Колосом сталися за мізерної кількості гострих моментів.

Команда має страшенні проблеми з інтелектуальною роботою на чужій половині. Для прикладу, візьмемо перші 60 хвилин матчу з Колосом (допоки склади були рівними) – при 61% володіння кияни викотили всього 4 точних передачі в радіус 20-ти метрів від воріт і мали тільки 12 дотиків у карному майданчику. Що найбільш прикро, без Ярмоленка погіршується гра інших лідерів – Ванат перестав забивати, а у Буяльського на 40% впала кількість дотиків у штрафному. Про оборону й роботу під тиском навіть говорити нічого.

Можливо, Динамо і не скотилося до рівня 7-8 місця, але вище четвертого з таким футболом зачепитись буде важко. Саме тому на Мірчу Луческу протягом останніх тижнів чинили максимальний тиск – всі ЗМІ й журналісти кричать про необхідність відставки. От тільки румун завдяки цьому хейту може отримати ще більше енергії – а його підопічні зараз мають бути злими, немов скажені пси. Шахтар не має права на недооцінку.

"Гірники" підходять до Класичного в статусі очевидного фаворита. Донеччани отримали спокій і стабільність, яких не вистачало з Патріком ван Леувеном – команда легко розгромила ЛНЗ і Вікторію, а між цими матчами ледь не зіграла внічию з Барселоною. Це стало можливим завдяки поверненню до основ футболу попередніх років, коли Шахтар володів м'ячем і коротко розігрував під тиском навіть у ЛЧ.

Не те, щоб Ван Леувен цього не бажав, однак його принципи роботи з м'ячем відрізнялись. Як і характер. Патрік втратив роздягальню, а от проблем з Маріно Пушічем поки немає – а якщо вони і виникнуть, то вже ніхто не поскаржиться. Коуч-хорват, асистент-хорват і спортдир-хорват не дозволять Судакову і Ко розгулятись у соцмережах, якщо зіркам знову щось не сподобається. Словом, шторм у донецькому таборі добіг кінця.

От тільки поки що важко зробити якісь висновки по футболу Шахтаря. Суперник в Україні був занадто слабким для серйозної оцінки Маріно Пушіча (він дебютував проти Вікторії), а суперник у ЛЧ – занадто сильним. Адекватної перевірки "гірники" ще не проходили.

Поки що можна говорити про бажання грати, як до приходу Ван Леувена. Можна говорити про непогано обставлену роботу під пресингом і хорошу реалізацію. З іншого боку, в матчі з Вікторією більшість ударів пройшли з дистанції, а захисники мали кілька привозів при спробі почати білд-ап. Подивимось, як усе це працювати на тлі Динамо – нехай і важко пораненого, але все ще небезпечного звіра.

Цьому звіру не допоможе Ванат, який отримав дурне вилучення за бездарну симуляцію й нарвався на дискваліфікацію. Ймовірно, замість нього зіграє Беніто. У Шахтаря ж під питанням участь Степаненка.

Кадрова ситуація

Травмовані: Ярмоленко, Діалло, Кабаєв – Степаненко (під питанням), Лемкін, Траоре, Петряк

Дискваліфіковані: Ванат (Динамо)

Орієнтовні склади на матч Динамо – Шахтар

Динамо: Бущан – Тимчик, Попов, Сирота, Дубінчак – Бражко, Шапаренко – Караваєв, Буяльський, Волошин – Беніто

Шахтар: Різник – Конопля, Бондар, Матвієнко, Азаров – Степаненко – Зубков, Бондаренко, Судаков, Криськів – Келсі

Прогноз букмекерів

Надійний букмекер FAVBET вважає Шахтар безумовним фаворитом матчу УПЛ. Коефіцієнт на перемогу підопічних Маріно Пушіча – 1.91. На тріумф Динамо дають аж 4.40, а нічию оцінили коефіцієнтом 3.95.

Фахівці очікують на результативну зустріч. Тотал більше 2.5 оцінюється коефіцієнтом 1.86, аналогічний тотал менше – 2.15. Гол Кевіна Келсі помножить вашу ставку на 2.75, а Віталія Буяльського – на 3.20.

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