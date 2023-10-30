"Що може бути далі в Динамо? Думаю, якщо команда програє Шахтарю, то зміни будуть миттєві. Ніхто не буде терпіти, чекати і давати шанс тренеру, який влітку може піти. Це безперспективно.

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Хто може бути на заміну? Перший кандидат – Шовковський. Але тут є питання, що зараз Шовковський працює у штабі Луческу. Є варіант з Костюком. Він добре знає молодих футболістів, виховував їх. Ми бачимо хорошу історію в Руху – Пономарьов знає гравців з дитинства, набрав більшість з них, довів до першої команди і зараз претендує на єврокубки.

Звичайно, рішення буде ухвалювати Суркіс. Але воно, найімовірніше, буде, лише якщо команда програє. Якщо команда з непоганим футболом зіграє внічию або навіть виграє, то Луческу, звичайно, буде працювати далі", – резюмував Циганик у ефірі Циганик LIVE.

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