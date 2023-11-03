"Многие сейчас говорят, что если Динамо не выиграет у Шахтера, то у Суркиса не хватит больше сил терпеть, и Луческу будет уволен. Но румын имеет контракт, сам он точно не уйдет. Суркисы не имеют таких денег, чтобы ими можно было сорить.

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Я предложил бы такой вариант. Если Луческу ничего не может дать команде, то поставьте руководить Шовковского! Луческу увольнять не надо, пусть будет его помощником и сидит на зарплате. Это единственный вариант, чтобы не платить неустойку. Но Шовковскому зарплату поднять придется, если он, все-таки, станет главным тренером", – отметил Сабо в интервью Украинскому футболу.

Напомним, контракт Луческу с Динамо рассчитан до 30 июня 2024 года. Киевляне проваливают текущий сезон, уже вылетев из еврокубков и Кубка Украины, и занимают седьмое место в УПЛ.

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