Головний тренер Реала Карло Анчелотті висловився щодо боротьби за нагороду найкращому бомбардиру чемпіонату Іспанії, за яку ведуть боротьбу Джуд Беллінгем та Артем Довбик.

"Боротьба за трофей Пічічі? Ми не думаємо про це. Ми думаємо про те, що Беллінгем вже досягнув своєї мети, допомагаючи команді та дивуючи всіх. Пічічі для нас не важливий", – наводить слова Анчелотті Sport.es.

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Зазначимо, що наразі найкращим бомбардиром в Іспанії є Артем Довбик – 20 голів. На другій сходинці розташувався форвард Вільяреала Александер Сьорлот – 19 забитих м'ячів. У Джуда Беллінгема з Реала 18 влучних ударів.

До слова, Реал вже гарантував собі чемпіонство Іспанії, а Жирона та Барселона гарантували собі місце в Лізі чемпіонів.

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