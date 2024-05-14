Воротар Миная Олександр Кемкін скоріше за все змінить клуб в кінці сезону, повідомляє Telegram-канал Zorya Londonsk.

Минай міг не дограти переможний матч з Ворсклою – Любеновіч вимагав від своєї команди покинути поле

За інформацією джерела, 21-річним голкіпером цікавляться одразу декілька клубів УПЛ.

Зазначається, однак, що у боротьбі за талановитого гравця визначився головний фаворит – Олександрія. Кіровоградський клуб давно шукає голкіпера, який гарно грає ногами. Гравець ідеально підходить стиль Ротаня.

Нагадаємо, Кемкін – вихованець Шахтаря. У Минай перейшов у липні 2021 року, підписавши контракт до літа 2025-го. У поточному сезоні провів за закарпатців 13 матчів у всіх турнірах, в яких пропустив 19 голів (у 2 поєдинках відстояв "на нуль"). Transfermarkt оцінює його у 50 тисяч євро.

Минай здобув вольову перемогу над Ворсклою в битві з 5 голами – у компенсований час дали три пенальті, Кемкін взяв два