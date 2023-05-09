Журналіст Ігор Циганик пояснив, чому на поєдинках претендентів на чемпіонство не було системи відеонагляду.

"Ніхто з лідерів українського футболу не хоче, щоб на їхніх матчах працював VAR. Відсутність VAR – це можливість для маніпуляції.

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І Шахтар від цього постраждав у минулому турі, коли скасували чистий гол Зубкова. Лідери мають усі можливості, щоб замовити VAR, але намагаються цього уникати", – сказав Циганик у програмі "Циганик Live".

Нагадаємо, Шахтар і СК Дніпро-1 ведуть заплеклу боротьбу за чемпіонство – після 25-ти турів "гірники" випереджають "спортклубівців" на 3 очки, але у команди Кучера є гра в запасі (попереду у команд також очна дуель).

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