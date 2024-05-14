"В АПЛ не нудно, тут важко. Знаєте, як було раніше? Тоді все вирішували гроші. Якби гроші були причиною перемог – Манчестер Юнайтед мав би виграти всі титули. Усі. За ними стоїть Челсі. Далі – Арсенал.

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За останні п'ять років вони витратили більше грошей, ніж ми. Вони мають бути на вершині, але їх там немає. З фінансової причини Жирона не повинна брати участь у Лізі чемпіонів, а Лестер не повинен був вигравати АПЛ багато років тому", – розповів Гвардіола в інтерв'ю.

Нагадаємо, що Манчестер Сіті наразі перебуває на другій сходинці у турнірній таблиці АПЛ з 85 очками. Від Арсенала "містяни" відстають на один пункт.

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