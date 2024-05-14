"Манчестер Юнайтед мав би виграти всі трофеї": Гвардіола – про вплив грошей на титули
Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола вважає, що витрачені гроші не впливають на перемоги та здобуття титулів.
"В АПЛ не нудно, тут важко. Знаєте, як було раніше? Тоді все вирішували гроші. Якби гроші були причиною перемог – Манчестер Юнайтед мав би виграти всі титули. Усі. За ними стоїть Челсі. Далі – Арсенал.
Фанати Арсенала пішли на зухвалий крок, щоб дестабілізувати Манчестер Сіті перед грою з Тоттенхемом – відео витівки
За останні п'ять років вони витратили більше грошей, ніж ми. Вони мають бути на вершині, але їх там немає. З фінансової причини Жирона не повинна брати участь у Лізі чемпіонів, а Лестер не повинен був вигравати АПЛ багато років тому", – розповів Гвардіола в інтерв'ю.
Нагадаємо, що Манчестер Сіті наразі перебуває на другій сходинці у турнірній таблиці АПЛ з 85 очками. Від Арсенала "містяни" відстають на один пункт.