– Почему весной в УПЛ много судейских скандалов и влияет ли это на расстановку сил в турнирной таблице?

– Действительно, судейство, к сожалению, сейчас на первом плане. Мы все уже запомнили фамилии арбитров, ведь они допускают серьезные ошибки.

Цыганык – о судейских скандалах в УПЛ: "Никто из лидеров не хочет, чтобы на их матчах работал VAR"

Я не знаю, что будут делать в УПЛ с судейством, но это не может так продолжаться. То ошибочно назначают пенальти, то дают красные карточки... Судьи должны выходить на поле и судить то, что есть, а не просто свистеть.

– Матчи претендентов на чемпионство должны проходить в присутствии системы VAR?

– Обязательно. И в этом вопросе даже не может быть другого решения. Но те рефери, которые работают на VAR, тоже должны быть честными – когда будет спорная ситуация, чтобы все правильно решили. И это странно, что сейчас в матче СК Днепр-1 с Александрией не было VAR.

– Как вы относитесь к тому, что клубы сами решили приобрести системы VAR?

– Я на днях прочитал, что Шахтер купит системы VAR и передаст УПЛ. Если честно, я с этого посмеялся, ведь это ничего не изменит. В УПЛ самостоятельно определяют, где быть этому VAR. И вообще это позор, что клубы покупают эти системы – неужели у УПЛ нет денег? А эти клубы, которые покупают – молодцы, ведь все кто переживают за украинский футбол, хотят чтобы игра была честной", – сказал Сабо в комментарии Terrikon.

Напомним, Шахтер после 26-ти туров продолжает лидировать в чемпионате Украины – "горняки" опережают СК Днепр-1 на 5 очков (днепряне свой поединок против Миная проведут в понедельник, 15 мая).

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