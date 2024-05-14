Журналіст Ігор Циганик поділився інсайдом щодо запеклої боротьби за виживання в УПЛ.

Напередодні Зоря в рамках 28-го туру УПЛ розписала бойову нічию з Вересом (1:1). Луганці відкрили рахунок у першому таймі, але рівняни змогли відігратись після перерви.

Тренер Зорі – про втрачену перемогу над Вересом: "Коли стоїш над прірвою – то є сили, які дають можливість боротися"

Як повідомив журналіст Ігор Циганик у програмі "Циганик Live", Металіст 1295 простимулював Зорю у матчі з Вересом. За інформацією джерела, луганцям були обіцяні "певні заохочення".

Нагадаємо, Металіст 1925 і Верес є прямими конкурентами в боротьбі за виживання – харків'яни після 28-ми турів йдуть у турнірній таблиці УПЛ останніми, відстаючи від рівнян на 2 пункти.

Зоря розписала нічию з Вересом – луганці офіційно зберегли прописку в УПЛ на наступний сезон