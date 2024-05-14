Капітан "зелено-білих" Ігор Пердута поділився очікуваннями від фінального протистояння з донеччанами у Кубку України.

– Приїхали в бойовому складі, в обоймі є Володимир Чеснаков, який тривалий час не виступав. Сьогодні заплановане передігрове тренування, сподіваюся, підійдемо до матчу в належних ігрових кондиціях.

Ворскла – Шахтар: відомо, хто розсудить фінал Кубка України

– В чемпіонаті УПЛ Ворскла зазнала 5 поразок поспіль. Чи не позначиться ця серія невдач на психологічному стані полтавських футболістів?

– Не думаю. По-перше, це різні турніри. По-друге, я не вважаю, що ці останні поразки були по грі. Так, траплялися прикрі помилки, десь фарт був на боці суперників, але, сподіваюся, що після аналізу зробили правильні висновки.

– Мабуть, зайве казати, що в фіналі фаворитом буде Шахтар, який кілька днів тому оформив чергове чемпіонство?

– Не варто дискутувати на цю тему. Ми просто будемо намагатися довести, що в кубкового турніру є свої закони, – сказав Пердута у коментарі Sport.ua.

Нагадаємо, фінал Кубка України відбудеться у середу, 15 травня, у Рівному на стадіоні Авангард. Початок зустрічі о 19:00.

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