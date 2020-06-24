Сабо розніс арбітра матчу Динамо – Колос: Навіщо їм VAR, якщо вони не вміють ним користуватися?

Колишній наставник киян розкритикував Сергія Бойка, який був головним арбітром поєдинку Динамо – Колос.

Нагадаємо, Динамо обіграло Колос у 27 турі УПЛ, але головною темою для обговорення стала робота Сергія Бойка. Арбітр поєдинку призначив 4 пенальті та вилучив гравця гостей.

Динамо – Колос – 2:1 – відео голів та огляд матчу

"Динамо не заслужило перемогу. Колос виглядав відчутно краще. Напевно, після кількох перемог кияни розслабилися і подумали, що без труднощів обіграють суперника. Тут вже психологія зіграла свою роль. Колос виглядав гідно, тільки не використовував свої моменти, а шанси забити у них були. У Динамо можу виділити тільки Бущана. Непоганий воротар. Є ще Бойко, але Олексій Михайличенко бачить, що Денис трохи просів і ставить найсильнішого на даний момент.

Інша справа – арбітр не впорався зі своїм завданням. Як би його виправдовували, я стою на своєму, як і багато футболістів та інших футбольних експертів. Навіщо їм VAR, якщо вони не вміють ним користуватися? Як можна розбирати спірний епізод через кілька хвилин, коли вже все було заграно? Як можна дивитися 3-4 хвилини момент, у якому і дивитися нема чого? Там і свистіти не було потреби! В Англії на таке навіть не подивляться. Ну, притримав ледь помітно...

Це все псує гру. Я з самого початку говорив, як тільки VAR почали впроваджувати в інших чемпіонатах, що суперечок від цього менше не стане. Тим більше, в нашому чемпіонаті дуже низький рівень суддівства. Постійно говоримо про роботу арбітрів", – цитує Сабо 1927.kiev.ua.

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