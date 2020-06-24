Сабо разнес арбитра матча Динамо – Колос: Зачем им VAR, если они не умеют им пользоваться?

Бывший наставник киевлян раскритиковал Сергея Бойко, который был главным арбитром поединка Динамо – Колос.

Напомним, Динамо обыграло Колос в 27 туре УПЛ, но главной темой для обсуждения стала работа Сергея Бойко. Арбитр поединка назначил 4 пенальти и удалил игрока гостей.

Динамо – Колос – 2:1 – видео голов и обзор матча

"Динамо не заслужили победу. Колос выглядел заметно лучше. Наверное, после нескольких побед киевляне расслабились и подумали, что без труда обыграют соперника. Здесь уже психология сыграла свою роль. Колос выглядел достойно, только не использовал свои моменты, а шансы забить у них были. У Динамо могу выделить только Бущана. Неплохой вратарь. Есть еще Бойко, но Алексей Михайличенко видит, что Денис немного просел и ставит сильнейшего на данный момент.

Другое дело – арбитр не справился со своей задачей. Как бы его оправдывали, я стою на своем, как и многие футболисты и другие футбольные эксперты. Зачем им VAR, если они не умеют им пользоваться? Как можно разбирать спорный эпизод через несколько минут, когда уже все было заиграно? Как можно смотреть 3-4 минуты момент, в котором и смотреть нечего? Там и свистеть не было нужды! В Англии на такое даже не посмотрят. Ну, придержал едва заметно...

Это все портит игру. Я с самого начала говорил, как только VAR начали внедрять в других чемпионатах, что споров от этого меньше не станет. Тем более, в нашем чемпионате очень низкий уровень судейства. Постоянно говорим о работе арбитров", – цитирует Сабо 1927.kiev.ua.

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