"Чи вірю я в можливий конфлікт між Андрієм Ярмоленком і Мірчею Луческу? Усе може бути. Тренер може бути незадоволений його грою.

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Але такий конфлікт – це абсурд, гравець віддав стільки сил у матчах, а зараз створювати некомфортну обстановку для гравця неправильно, він отримав травму. Я вважаю, тренер у такій ситуації може бути неправий, не можна критикувати гравця за погану гру в матчі. Але подивимося, чи буде ця ситуація розвиватися.

Чи може можливий конфлікт позначитися на атмосфері в команді? Тоді в ситуацію має втрутитися президент клубу Ігор Суркіс. Це якщо ситуація серйозна. Але я не думаю, що буде продовження. Луческу все-таки досвідчена людина і розуміє, що якщо буде здійнято галас у команді, то насамперед це відіб'ється на його майбутньому в клубі. Такі речі просто створюють несприятливу атмосферу в команді і ніякої гри не буде. Це може виходити з незадовільних результатів, у команди нічого не виходить, особливо в єврокубках", – сказав Сабо у коментарі Sport.ua.

Нагадаємо, нині Ярмоленко відновлюється після травми у Сербії – у 33-річного вінгера діагностоване часткове пошкодження внутрішньої бічної зв’язки коліна.

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