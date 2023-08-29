"Верю ли я в возможный конфликт между Андреем Ярмоленко и Мирчей Луческу? Все может быть. Тренер может быть недоволен его игрой.

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Но такой конфликт – это абсурд, игрок отдал столько сил в матчах, а сейчас создавать некомфортную обстановку для игрока неправильно, он получил травму. Я считаю, тренер в такой ситуации может быть не прав, нельзя критиковать игрока за плохую игру в матче. Но посмотрим, будет ли эта ситуация развиваться.

Может ли возможный конфликт сказаться на атмосфере в команде? Тогда в ситуацию должен вмешаться президент клуба Игорь Суркис. Это если ситуация серьезная. Но я не думаю, что будет продолжение. Луческу все-таки опытный человек и понимает, что если будет поднята шумиха в команде, то прежде всего это отразится на его будущем в клубе. Такие вещи просто создают неблагоприятную атмосферу в команде и никакой игры не будет. Это может исходить из неудовлетворительных результатов, у команды ничего не получается, особенно в еврокубках", – сказал Сабо в комментарии Sport.ua.

Напомним, ныне Ярмоленко восстанавливается после травмы в Сербии – у 33-летнего вингера диагностировано частичное повреждение внутренней боковой связки колена.

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