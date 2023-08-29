Київське Динамо повідомило новини з лазарету перед матчем проти Бешикташа за вихід у груповий турнір Ліги конференцій.

Андрій Ярмоленко, який вирушив на лікування у Сербію, точно не зіграє у Стамбулі проти Бешикташа. У 33-річного вінгера діагностоване часткове пошкодження внутрішньої бічної зв’язки коліна. Термін відновлення Андрія поки невідомий, інформує офіційний сайт "біло-синіх".

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Натомість Владислав Кабаєв та Олександр Андрієвський, які теж не потрапили у заявку на перший матч, готові допомогти команді. Обоє вже тренуються у загальній групі нарівні з партнерами.

Нагадаємо, матч-відповідь плей-офф кваліфікації Ліги конференцій Бешикташ – Динамо Київ відбудеться 31 серпня у Стамбулі. Перший поєдинок завершився поразкою "біло-синіх" з рахунком 2:3, а вирішальний гол підопічні Луческу пропустили вже у компенсований час. Відповідно, щоб зіграти восени у єврокубках, Динамо потрібно перемагати на виїзді.

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