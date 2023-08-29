П'ятий тур УПЛ запам’ятався черговою відставкою: сербський фахівець Ненад Лалатовіч після нічиєї з Минаєм заявив, що збирається покинути Зорю. За 5 матчів луганці зуміли здобути лише одну перемогу, а у кваліфікації Ліги Європи поступились у першій зустрічі празькій Славії (0:2), практично унеможлививши вихід до групового етапу другого за силою єврокубка.

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