Аномальний Шахтар, третя відставка в УПЛ – тренер нарікає на погрози, катастрофа Ротаня і диво-трансфери третьої сили
19:16 - Читать на русском
Чемпіонат України продовжує тішити вболівальників новими сенсаціями.
П'ятий тур УПЛ запам’ятався черговою відставкою: сербський фахівець Ненад Лалатовіч після нічиєї з Минаєм заявив, що збирається покинути Зорю. За 5 матчів луганці зуміли здобути лише одну перемогу, а у кваліфікації Ліги Європи поступились у першій зустрічі празькій Славії (0:2), практично унеможлививши вихід до групового етапу другого за силою єврокубка.
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