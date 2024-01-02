"Мене одного вкурвлює 95-й квартал?! Тупі, недоречні жарти ще починаючи з ебонітових паличок під час Революції Гідності. Про гру причандалами на роялі я промовчу (як і про порівняння України з повією), бо це тема окремого, більш масштабного обговорення…

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Але ось ця купа дебілів на сцені, що вважають смішним назву міста Скадовськ, який зараз під окупацією, і де потерпають наші співгромадяни, вони вам як?! І хто ці люди у залі, що сміються як не в собі? С**а, у мене немає слів…", – написав Худжамов у соцмережі Threads.

Нагадаємо, після завершення кар'єри гравця Худжамов заснував бренд професійної екіпіровки для голкіперів Brave GK. Паралельно розпочав тренерську роботу в Поліссі та став тренером голкіперів у штабі Сергія Реброва в збірній України.

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