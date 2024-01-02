"Меня одного бесит 95-й квартал?! Тупые, неуместные шутки еще начиная с эбонитовых палочек во время Революции Достоинства. Об игре причандалами на рояле я промолчу (как и о сравнении Украины с проституткой), потому что это тема отдельного, более масштабного обсуждения...

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Но вот эта куча дебилов на сцене, считающих смешным название города Скадовск, который сейчас под оккупацией, и где страдают наши сограждане, они вам как?! И кто эти люди в зале, что смеются как не в себе? С**а, у меня нет слов...", – написал Худжамов в соцсети Threads.

Напомним, после завершения карьеры игрока Худжамов основал бренд профессиональной экипировки для голкиперов Brave GK. Параллельно начал тренерскую работу в Полесье и стал тренером голкиперов в штабе Сергея Реброва в сборной Украины.

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