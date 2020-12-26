Захисник Челсі Антоніо Рюдігер може покинути клуб вже у зимове трансферне вікно.

Німець озвучить рішення щодо свого майбутнього 28 грудня після матчу Челсі проти Арсенала, повідомляє журналіст Крістіан Фальк у своєму твіттері.

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Рюдігер має хороші шанси з'явитись на полі у найближчі дні, адже лондонці зіграють з Астон Віллою 26 грудня, а вже за 2 дні протистоятимуть "канонірам".

До слова, Антоніо провів лише 5 матчів у поточному сезоні у складі Челсі, не відзначившись результативними діями.

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