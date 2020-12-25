АПЛ потішить глядачів принциповими протистояннями в рамках 15-го туру. Футбол 24 підготував прев'ю найгарячіших двобоїв, які не дозволять вам засумувати на вихідних.

На Туманному Альбіоні продовжуються різдвяні святкування, але футболістам місцевого елітного дивізіону потрібно повертатись на поле і готувати свої перфоманси. В АПЛ стартує Boxing day, який триватиме близько 10 днів, саме в цей період, як правило, "бронюються" підсумкові місця у турнірній таблиці, тому буде бій.

Лестер – Манчестер Юнайтед

26 грудня, 14:30. Кінг Пауер

Телетрансляція на Setanta Sport, текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

В суботу можна поспати трохи довше, щоб прокинутись якраз до початку протистояння Роджерса та Сульшера. Манчестер Юнайтед отримає розкішний шанс скинути "лисів" з другої сходинки, адже суперники розташувались на відстані одно очка. Настрій в таборах команд хороший, у минулому турі Лестер впевнено здолав Тоттенхем (2:0), а манкуніанці декласували Лідс (6:2).

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Особливою ця зустріч буде для наставника Юнайтед Уле Гуннара Сульшера. Після звільнення Томаса Тухеля з ПСЖ низка ЗМІ повідомила, що боси МЮ цікавляться можливістю працевлаштувати німецького фахівця на тренерському містку "червоних дияволів. Очевидно, що такі чутки дратують Сульшера, а друге місце в таблиці було б чудовим контраргументом.

Арсенал – Челсі

26 грудня, 19:30. Емірейтс

Телетрансляція на Setanta Sport, текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

"Легкі три очки для для команди Лемпарда" – таке пишуть фани Арсенала. Якщо раніше вивіска цього матчу збирала інтерес вболівальників з усієї Європи, то зараз лише прайм-тайм врятує рейтинг зустрічі. Проблема, зрозуміло, далеко не у "синіх", хоч Челсі і на 5-й сходинці – перемога може наблизити колектив Френка Лемпарда впритул до лідера перегонів Ліверпуля.

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Про Арсенал, як про покійників – або добре, або нічого. "Каноніри" наразі не в зоні вильоту, що вже непогано. Підопічні Артети тримаються на 15-му місці. Керівництво Арсенала заявляє, що немає причин для паніки, команда зараз на правильному шляху, а Мікель Артета сумлінно виконує свої обов'язки. Кінець.

Манчестер Сіті – Ньюкасл

26 грудня, 22:00. Етіхад Стедіум

Телетрансляція на Setanta Sport, текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

У нинішньому сезоні Сіті вже неодноразово втрачав очки у матчах із середняками та аутсайдерами, тому Гвардіолі не варто недооцінювати Ньюкасл. Після 14-ти турів МС із грою в запасі розташувався на незвичному для себе 8-му місці, Ньюкасл – 12-й. Господарі будуть ослаблені спалахом коронавірусу, через який дві зірки "містян" залишуться поза грою.

Що стосується Олександра Зінченка, то шансів вийти на поле у нашого співвітчизника не надто багато. Хосеп Гвардіола нагадав українцю про високу конкуренцію у Ман Сіті на позиції лівого захисника, у якій Зіна поки не перемагає, та натякнув на трансфер. Чи зумів Олександр переконати тренера Ман Сіті, дізнаємось вже скоро.

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Вест Хем – Брайтон

27 грудня, 16:15. Лондон Стедіум

Телетрансляція на Setanta Sport, текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Лондонці хочуть реабілітуватись за розгромну поразку від Челсі (0:3), а Брайтону потрібно рятуватись, адже команда Поттера залишається за крок від зони вильоту. Щільність у верхній частині таблиці досить значна, три очки потенційно наблизили б "молотобійців" до зони єврокубків.

У нинішньому сезоні АПЛ Андрій Ярмоленко ще не виходив у стартовому складі ВХ, але регулярно з'являється на заміну. Ймовірно, Девід Мойєс знову використає українця у статусі джокера, і, сподіваємось, Андрій не підведе.

Ліверпуль – Вест Бромвіч

27 грудня, 18:30. Енфілд

Телетрансляція на Setanta Sport, текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Ліверпуль у статусі чинного чемпіона АПЛ впевнено закріпився на вершині турнірної таблиці. У минулому турі мерсисайдці згвалутвали Пелас (7:0), тому Вест Бром може сподіватись лише на різдвяне диво. Гості бовтаються у зоні вильоту, нещодавно змінили тренера, а у попередньому матчі розгромно програли Астон Віллі (0:3) – легка здобич для "машини" Клоппа.

Вулверхемптон – Тоттенхем

27 грудня, 21:15. Молінью Стадіум

Телетрансляція на Setanta Sport, текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Закриватиме вікенд дуель португальських тренерів Нуну Ешпіріту Санту та Жозе Моурінью. Тоттенхем програв останні два матчі АПЛ (проти Ліверпуля та Лестера), чим трохи опустив на землю своїх фанатів, які не звикли бачити "шпор" на вершині таблиці. Зараз лондонці на 6-му місці, але вдале полювання на "вовків" за певних умов може повернути команду Моурінью на другу сходинку.

Вулверхемптон теж потрапив у темну смугу. Після втрати Хіменеса, який продовжує відновлення від жахливої травми черепа, "вовки" програли 3 матчі з 4-х і опустились на 11-те місце. Проте,у Лондоні ще мають пам'ятати нещодавній камбек Вулверхемптона у бою з Челсі (2:1), тому "шпорам" не варто розслаблятись.

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