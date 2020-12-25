Моурінью особисто зацікавлений у трансфері Забітцера та наполягає на його трансфері, повідомляє журналіст Крістіан Фальк у своєму твіттері.

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Гравець також висловлює бажання приєднатись до "шпор". А от РБ Лейпциг має серйозну причину, аби погодитись на продаж гравця: Забітцер отримує 6 млн євро на рік, що є найбільшою зарплатою у клубі. "Бики" не зможуть підвищити її при підписанні нової угоди.

До слова, австрієць провів 16 матчів у складі РБ Лейпциг у поточному сезоні, записавши до свого активу 3 голи та 3 асисти.

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